Lazio-Romagnoli, nuovo incontro per il rinnovo del difensore centrale: i dettagli

A maggio il futuro di Alessio Romagnoli nella Lazio sembrava in bilico, infatti, a causa di promesse non mantenute dalla Società, il difensore centrale avrebbe potuto prendere la decisione di salutare per sempre i tifosi biancocelesti, tuttavia, il numero 13 ha dimostrato più volte di essere una pedina essenziale nella Lazio, tanto da aver totalizzato 124 presenze, 7 reti e 2 assist in 3 stagioni, e di provare un grande affetto verso la tifoseria e i colori di questa maglia, motivo che lo ha condotto a riunirsi nuovamente con la Società per discutere delle condizioni del suo contratto, in scadenza nel 2027.

Lazio-Romagnoli: i contratti con il mercato bloccato

Con la situazione attuale che sta vivendo la Lazio, la Società biancoceleste può preparare soltanto un accordo verbale per Alessio Romagnoli, che sarà contrattualizzato nel momento in cui il mercato verrà sbloccato, tuttavia, nel frattempo si possono preparare tutti i dettagli di un nuovo contratto che rispetti la promessa fatta nel 2022 riguardante un aumento dell'ingaggio, merito della qualificazione in Champions League del 2023.

Lazio-Romagnoli: le condizioni del contratto

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in settimana dovrebbe esserci un incontro tra l'entourage del difensore centrale e la Società per stipulare un nuovo accordo. Il problema principale rimane lo stipendio del calciatore, infatti, oggi il numero 13 guadagna 2,8 milioni ed è tra gli stipendi più alti della rosa biancoceleste, nonostante ciò vorrebbe raggiungere una cifra poco superiore ai 3 milioni, pretesa non accettabile per Lotito a causa dei tre parametri FIGC, infatti, il gestore della Lazio deve abbassare il monte ingaggi per rientrare nel rapporto dell'80% tra il costo allargato del lavoro e i ricavi. Per venire incontro alle richieste di Romagnoli si potrebbe spalmare il suo stipendio in più anni ed allungare la scadenza del contratto fino al 2029/2030, quando il calciatore avrà compiuto 34 o 35 anni e quindi permettergli di chiudere la sua carriera con la maglia delle aquile.