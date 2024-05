Il Messaggero | Rovella: "Resto qui". Ad Auronzo dall'11 luglio

Domenica alle 12.30 arriva l'Empoli e la squadra sta tornando (quasi) al completo. Tudor, che oggi presenterà la sfida alle 15 in conferenza stampa, ha ritrovato Patric, Casale e Sepe, gestiti in precedenza a causa di qualche acciacco. L'unico indisponibile rimane Gila, alle prese con il lavoro differenziato, ultimo step per il rientro dopo la lesione all'adduttore.

Nessun dubbio per Rovella: “Resto”

Rovella, invece, cerca spazio. Il poco minutaggio sotto la guida di Tudor però non influirà sul suo futuro: fuori dal centro sportivo di Formello, infatti, Nicolò ha rassicurato i tifosi dicendo che sarebbe rimasto.

Ritiro ad Auronzo

Capitolo ritiro estivo: risolte le pratiche burocratiche, ad Auronzo si andrà dall'11 al 22 luglio e in quel periodo la Lazio giochrà 3 amichevoli, una delle quali molto probabilmente con il Trapani.