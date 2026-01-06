Di Marzio: "Accordo vicinissimo tra Lazio e Fenerbahce per Guendouzi". Spunta una data
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahce ha alzato l'offerta alla Lazio per Matteo Guendouzi e ora l'accordo è vicinissimo
Guendouzi - Fraioli
Non solo Castellanos, la Lazio è ad un passo dalla seconda cessione di questo calciomercato invernale.
Guendouzi al Fenerbahce
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahce ha alzato l'offerta alla Lazio per Matteo Guendouzi e ora l'accordo è vicinissimo. Sempre secondo Di Marzio, Guendouzi dovrebbe partire per la Turchia all'inizio della prossima settimana.