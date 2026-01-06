Lazio, accordo anche con il centrocampista ora la risposta del club

Fino a poche ore fa la Lazio era protagonista, sul calciomercato, solo in uscita ma nelle ultime ore le cose stanno cambiando con i biancocelesti a lavoro per portare rinforzi alla rosa allenata da Maurizio Sarri. Ad un passo c'è il nuovo attaccante, con il nome di Petar Ratkov, attaccante del Salisburgo che potrebbe sbarcare nelle prossime ore nella capitale. Non è finita qui, la priorità era anche un centrocampista avanzato e pochi istanti fa è stato Gianluca Di Marzio a svelare le intenzioni della Lazio e come la società romana abbia già l'accordo con il calciatore. Tra i tanti nomi fatti, quello su cui ha deciso di affondare è Daniel Maldini dell'Atalanta. Nelle prossime ore è attesa una risposta da parte della Dea. La cosa sicura è che i biancocelesti vogliono il centrocampista classe 2001.

Photo by Simone Arveda/Getty Images via onefootball

La notizia social di Di Marzio

I numeri di Maldini

Classe 2001 che sa ricoprire diverse zone del centrocampo avanzato. Potrebbe essere l'ideale per Maurizio Sarri con la Lazio che ha puntato fortemente su di lui. Esploso con la maglia del Monza nella stagione 2024-2025, per lui numeri importanti con 31 presenze e 7 gol messi a segno. Quest'anno veste la maglia dell'Atalanta con cui ha segnato 3 reti in 19 partite disputate. Prossime ore decisive per vedere Maldini con la maglia della Lazio.