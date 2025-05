PAGELLE - Pedro infinito, la Lazio ormai dipende da lui. Bene il centrocampo

Le pagelle di Inter-Lazio

Mandas 6,5 - Solita buona partita del poritere greco che subisce due gol su calcio piazzato sui quali non può nulla. Per il resto tanta sicurezza e coraggio.

Romagnoli 6,5 - Buona gara per il difensore che tiene bene un cliente ostico come Thouram. Solita disattenzione sui calci piazzati che quest'anno caratterizza tutta la difesa biancoceleste, non solo lui.

Gila 6,5 - ANche per lui gara più che sufficiente. Diverse chiusure importanti, qualche pallone perso in uscita, ma ne comlesso bene.

Marusic 6 - Primo tempo sottotono, poi nel secondo viene alzato un pò e la sua partita cambia. Più coraggioso e intraprendete.

Dal 97' Gigot SV

Tavares 5 - Non bene il terzino portighes che rientra da un lungo stop e si vede. Non sgaloppa coma al suo solito sulla fascia, sbaglia stop semplici e fa fatica ad accellerare. Nel secondo tempo costretto al cambio per crampi.

Dal 65' Hysaj 6 - Qualche pallone perso in attacco, ma in difesa da una mano e si sacrifica.

Rovella 7 - Solita partita di grinta e qualità per il centrocampista, che non fa assolutamente brutta figura davanti a centrocampisti come Barella e Chalanoglu. Decisivo in alcune chiusure difensive.

Guendouzi 7 - Solita prestazione di sostanze ed utilità, contiene bene le avanzate nerazzurre e compie il ruolo di colante tra attacco e difesa.

Vecino 7 - Molto bene l'uruguaiano, messo nella tre quarti al posto di Dia on sfigura affatto, anzi. Dà quella sostanza e fisicità in più che permettono alla Lazio di trovare il gol del momentaneo pareggio dell'1-1. Suo infatti l'assist per Pedro che deve solo segnare.

Dia 6,5 - Schierato sulla fascia sinistra per sostituire Zaccagni, corre e si impegna recuperando diversi palloni. Tanto sacrificio che non lo port a rendersi pericoloso in zona offensiva, ma comunque bene. Nel primo tempo serve un assist al bacio per Isaksen che spreca.

Isaksen 5,5 - Non la sua miglior partita, non a caso veniva da un infortunio come Tavares. Sulle gambe, poco pericoloso e poi quel gol mangiato nella prima frazione a tu per tu con Sommer pesa.

Dal 53' Pedro 9 - Che dire, ormai la stagione è finita, come sono finite le parole per questo giocatore. Entra in campo, non tocca molti palloni, ma quelli importanti sa come gestirli. Mette in rete il gol del momentaneo 1-1 e poi all'88esimo si prende la pesante responsabilità d iportare il risultato nuovamente alla pari e segna il gol del 2-2 materializzando il rigore. Infinito ed indispensabile per questa Lazio.

Castellanos 7 - Seppur poco pericocloso in zona offensiva, comunque il suo impegno alla fine ripaga sempre. È lui a conquistarsi il rigore che permette alla Lazio di pareggiare la gara.

La pagella di Baroni 6,5

La Lazio a San Siro gioca una gara a con una doppia faccia. A tratti succube e in balia dell'euforia dell'Inter, dall'altra coraggiosa e volenterosa di riprendere il risultato. Il tutto grazie al solito Pedro, che entra e risolve due volte le cose. Baroni ha preparato bene l'incontro, l'Inetr su azione no si è resa quasi mai pericolosa. la squadra di inzaghi segna due gol, entrambi da calcio piazzato, il primo su rimpallo. L'unico appunto sarebbe quindi quello di lavorare meglio sulle marcature dai calzi piazzati.