Scuola Attiva, presentato il progetto “Pause Attive” durante Fiera Didacta

Diffondere la cultura del benessere e del movimento tra i più giovani, aumentando il loro tempo attivo. È stato presentato oggi, nell’ambito di Fiera Didacta a Firenze, “Pause Attive”, il nuovo progetto promosso da Sport e Salute, in collaborazione con il Dipartimento per lo Sport e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, e rivolto a tutte le scuole primarie, offrendo un format innovativo agli insegnanti. L’iniziativa è volta a realizzare veri e propri momenti di attivazione e divertimento con gli alunni, da promuovere nel corso della giornata scolastica, in classe o in altri spazi idonei, per favorire l’aumento del tempo dedicato al movimento e all’attività fisica, il recupero dell’attenzione e la cura della postura.

Una sana abitudine per interrompere la sedentarietà a scuola e anche nel tempo libero, per migliorare l’efficienza dell’apprendimento, le relazioni tra i bambini, bambini e docenti e bambini e genitori, l’empatia, l’inclusione, la creatività, il problem solving e il senso di appartenenza. Il progetto, che prevede anche nuove e divertenti proposte per le Pause Attive integrate con le materie, è un valido strumento per gli insegnanti della scuola primaria di realizzare i contenuti dei loro insegnamenti utilizzando anche l’esperienza motoria dei bambini, la loro modalità comunicativa e relazionale più sperimentata. Alla presentazione presso il Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso hanno partecipato, tra gli altri, Flavio Siniscalchi, Capo del Dipartimento per lo Sport, Teresa Zompetti, Direttore Scuola e Sostenibilità di Sport e Salute, e Alessia Filippi, stella del nuoto italiana e Legend di Sport e Salute.