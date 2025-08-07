Formello tappa chiave per Gattuso: occhi su Sarri e focus speciale su Rovella

Tocca a Formello. Il tour del ct Gattuso procede, e dopo la visita al Bologna a Casteldebole oggi pomeriggio sarà il turno della casa della Lazio, dove da inizio giugno è tornato Sarri. Sarà un incontro particolare quello tra Mau e Ringhio, sfidanti sino a un paio di mesi fa proprio per la panchina biancoceleste. Il candidato supremo è sempre stato il Comandante, ma nei giorni seguenti al primo contatto tra l’allenatore e il presidente Lotito aveva provato a inserirsi proprio l’attuale ct azzurro, proposto da agenti molto vicini al ds Fabiani, che però ad onor del vero ha sempre spinto per il grande ritorno di Sarri. Come cambiano le cose a un paio di mesi di distanza. Gattuso ha colto al balzo l’occasione con l’Italia dopo l’esonero di Spalletti, mentre Mau è tornato a riassaporare i campi di Formello lasciati 489 giorni prima. Oggi pomeriggio il ct porrà le basi di un contatto diretto con l’allenatore biancoceleste in previsione di un rapporto di aggiornamento continuo durante la stagione, prassi che nel disegno di Gattuso avverrà con tutti i tecnici di Serie A.

Il ritorno di Sarri e la visita del ct Gattuso

L’iter del tour sarà il solito. Il commissario tecnico, accompagnato dai collaboratori Riccio e Bonucci, e dal capo delegazione Buffon, si confronta con i rispettivi allenatori, direttori sportivi che lo accolgono, per poi passare ai giocatori che potrebbero essere convocati già per le delicatissime gare di qualificazione ai Mondiali di settembre contro Estonia e Israele.

Rovella sotto osservazione in vista delle prossime convocazioni

Per rilanciare l’Italia serve un clima disteso e di collaborazione, tasto su cui sta spingendo Gattuso e che ribadirà nella giornata di oggi a Sarri dopo aver seguito l’allenamento pomeridiano con focus principalmente su un paio di profili. Il primo è Rovella. Il classe 2001 da novembre 2024 ha collezionato 4 presenze con gli Azzurri restando fisso tra i convocati, trend che ha in mente anche Gattuso visto che lo considera un valore aggiunto per il centrocampo dell’Italia. Il ct sfrutterà la visita per conoscere da vicino Nicolò, avvertendo le sensazioni sul ritorno di Sarri e valutandolo durante la seduta pomeridiana. Da quando è arrivato a Formello il giocatore è cresciuto a dismisura diventando imprescindibile per la Lazio. Non a caso l’Inter continua a monitorarlo a fari spenti e di fronte a cessioni illustri potrebbe palesarsi a fine mercato con un’offerta che farebbe vacillare il club capitolino, che comunque tre giorni fa ha ribadito all’agente del giocatore l’intenzione di non voler vendere il proprio assistito.

Il Messaggero