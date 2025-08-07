Zaccagni osservato speciale: Gattuso valuta il ritorno del numero 10 in azzurro

L’altro nome nel mirino di Gattuso non può non essere Zaccagni. Il capitano biancoceleste col ritorno di Sarri a Formello è pronto a tornare inarrestabile come nel 2022-23, e chissà se stavolta riuscirà a prendersi il posto fisso anche col tricolore sul petto.

Il rientro di Zaccagni e il giudizio di Gattuso

La prima domanda del ct sarà sul recupero dall’intervento mini-invasivo dovuto alla pubalgia. Dopodiché cercherà di avvertire quanto effettivamente il numero 10 della Lazio sia stimolato dalla maglia azzurra, che Ringhio affiderebbe senza problemi al vero Zaccagni.

Romagnoli e Bonucci: ricordi e possibili ritorni in azzurro

La visita del neo ct infine sarà anche l’occasione per ritrovare un suo ex giocatore come Romagnoli, che in un colpo solo rivedrà anche Bonucci, compagno di reparto con cui faceva coppia nella difesa a 4 di Ringhio al Milan nel 2017-18. Il numero 13 è fuori da tempo dal giro azzurro, ma a volte le vecchie conoscenze possono scaturire un’opportunità. Le prossime tappe del ct saranno Sassuolo e Udine (Supercoppa Europea compresa), ma chissà se Formello lascerà un segno.

Il Messaggero