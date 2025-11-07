Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale la Fiorentina ha messo nero su bianco il nuovo accordo con Paolo Vanoli

Paolo Vanoli - Via onefootball (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
I primi mesi di Serie A hanno regalato tante sorprese, ma anche tanti inaspettati flop che hanno poi obbligato le società a sollevare il tecnico dalla propria posizione come nel caso della Fiorentina che ha esonerato Stefano Pioli dopo la sconfitta interna contro il Lecce.

Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: c'è l'ufficialità

La dirigenza Viola che ha cambiato anche DS dopo la separazione da Pradè, ha ufficializzato poco fa quello che sarà il suo nuovo allenatore: Paolo Vanoli. L'ex Torino, dopo un tira e molla è approdato a Firenze, dopo che ci aveva giocato anche da giocatore, firmando un contratto fino al termine della stagione con opzione per la prossima annata e diversi bonus. Vanoli condurrà già oggi il primo allenamento e sarà in panchina domenica nella delicata sfida contro il Genoa che a sua volta ha cambiato allenatore riponendo fiducia in Daniele De Rossi.

Il comunicato della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi.

