Lazio, buone notizie per il Comandante: Toma Basic potrebbe tornare in campo a Udine

Nel corso della gara allo stadio Tardini contro il Parma il biancoceleste Toma Basic aveva ricevuto un rosso da Marchetti per condotta violenta e gli erano state assegnate due giornate di squalifica, tuttavia, dopo il ricorso della Lazio, il centrocampista potrebbe essere disponibile già per la gara a Udine, in programma sabato 27 dicembre alle ore 18:00.

Udinese-Lazio: Toma Basic potrebbe ritornare in campo

Come riportato dell'edizione odierna de Il Messaggero, la decisione sul ricorso presentato dalla Lazio a causa delle 2 giornate di squalifica arriverà mercoledì. Nel caso in cui il ricorso venga respinto, Sarri dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza e, per questa ragione, potrebbe optare per il 4-4-2.

Nella pagina successiva tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per Udinese-Lazio