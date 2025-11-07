Allegri in conferenza: "Sarà un bel campionato. La Lazio sta tornando…"
Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla corsa Scudetto e competizioni UEFA
La Serie A è ormai entrata nel vivo e dopo dieci giornate la classifica si è grosso modo livellata sui veri suoi valori, salvo qualche eccezione. La sfida Scudetto è più che mai accesa ma anche la corsa ad un piazzamento per le competizioni UEFA è avvincente. Di questo ha parlato Massimilano Allegri, che ha anche citato la Lazio, nella conferenza stampa di oggi alla vigilia di Parma-Milan.
La domanda del giornalista
Marotta ha detto che per lo Scudetto c'è anche il Milan. Supponendo che il Napoli sia la lepre, lei vuole essere cacciatore come l'Inter o è qualcos'altro?
La risposta di Allegri
Ricominciamo con la roba delle lepri e dei calciatori… (ride, n.d.r.). Meglio che non faccio battute, se no magari qualcuno le recepisce in maniera sbagliata. Preferisco ascoltare. A me non piace andare a caccia… (sorride, n.d.r.). La Lazio sta tornando, Inter e Napoli sono le favorite, la Juve sarà una delle candidate. La Roma che sta facendo un grande lavoro, l'Atalanta tornerà. Sarà un bel campionato, per questo bisogna dare seguito ai risultati. Ecco perché a marzo bisogna essere nelle migliori condizioni. Se non si parla sarebbe anche meglio, ci sono già io che parlo troppo. Stare in silenzio ed essere concentrati.