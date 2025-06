Lazio, mercato bloccato: tra vincoli Covisoc e strategia di sblocco

Vincoli Covisoc e rosa da snellire



Il mercato in entrata della Lazio è attualmente congelato: il club non ha rispettato i tre parametri imposti dalla Covisoc – indice di liquidità, indebitamento e costo del lavoro allargato – che permettono il tesseramento di nuovi giocatori. La situazione è delicata, ma la società ha rassicurato sull’operato e sul ruolo del tecnico Sarri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'obiettivo è riequilibrare i conti entro agosto, a partire dalla riduzione del “costo del lavoro allargato” sotto la soglia dell’80%. Fabiani è chiamato a sfoltire la rosa fino a 23 elementi: dopo la cessione di Tchaouna al Burnley, serviranno altre partenze, tra cui Basic, Cancellieri, Fares, Kamenovic e alcuni giovani della Primavera. Le uscite di Cataldi, Hysaj, Lazzari o eventuali offerte per Pellegrini potrebbero ulteriormente incidere. Con almeno cinque o sei cessioni, si aprirebbe la possibilità di operare con formule a saldo zero, ancora oggetto di dibattito normativo.

Il nodo normativo e il piano di Lotito

IPA



Il presidente Lotito contesta l’interpretazione delle Noif (Norme Organizzative Interne della FIGC), che recepiscono i parametri UEFA a partire dal 1° luglio, mentre la FIGC ha deciso di applicarli da gennaio. Lotito, forte di sentenze favorevoli del Consiglio di Stato e del TAR, porta avanti una battaglia legale per ottenere una finestra di manovra più ampia, cercando appoggi non solo in FIGC e Lega, ma anche a livello governativo. Esclude la cessione dei big come Rovella o Castellanos, che pur sbloccando il mercato, indebolirebbero l’organico. Anche l’ipotesi di un aumento di capitale è ritenuta poco praticabile nei tempi richiesti. Infine, si valuta se parte del patrimonio immobiliare del club, come l’accantonamento per il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, possa essere inserito a bilancio per migliorare i parametri entro il 30 giugno.