Questa mattina la Lazio ha presentato ufficialmente a Rieti il progetto “Lazio Academy” con l'obiettivo di rafforzare sul territorio della Regione Lazio la presenza dei colori biancocelesti.

Durante la presentazione presso la Sala Convegni di Palazzo Sanizi a Rieti sono intervenuti: Claudio Lotito, il diesse Fabiani, Diego Leoncini, Presidente del FC Rieti, Diego Leoncini, Presidente del FC Rieti e l'On. Paolo Trancassini.

Alla conferenza stampa di lancio, svoltasi alla presenza di istituzioni, stampa, società sportive e famiglie, è stata illustrata la visione che anima l’iniziativa: rafforzare la presenza della Lazio nei capoluoghi del Lazio, offrendo ai giovani calciatori un percorso formativo di eccellenza, guidato da tecnici certificati e formati direttamente dalla Società biancoceleste, all’insegna dei valori dello sport, del rispetto e dell’identità.

Il Rieti FC sarà ufficialmente la casa della Lazio nella città: un punto di riferimento sociale e sportivo, un luogo di incontro per famiglie, ragazzi e appassionati dove sentirsi parte integrante del mondo biancoceleste. Una struttura che diventerà centro attivo per l’allenamento, la formazione e la crescita dei giovani, nel segno di un forte legame con il territorio.

Durante l’evento sono intervenuti:

Il Senatore Claudio Lotito, Presidente della S.S. Lazio:

"Con questo progetto vogliamo portare la Lazio tra la sua gente, nei luoghi che ne rappresentano le radici più profonde. La Lazio Academy nasce per offrire ai giovani un’opportunità concreta di crescita umana e sportiva, secondo i principi di meritocrazia, disciplina e appartenenza.

La peculiarità dei territori è una nostra responsabilità: dobbiamo educare i ragazzi sia allo sport che al tifo sano, consapevole. Ripartire dal territorio significa creare basi solide, dare ai giovani un’identità e una prospettiva. Solo così, un domani, potranno arrivare al calcio di vertice portando con sé i valori della propria comunità."

Diego Leoncini, Presidente del FC Rieti:

“Siamo orgogliosi di accogliere la Lazio a Rieti e di diventare un presidio stabile del suo progetto Academy. La nostra città merita un centro di eccellenza dove i ragazzi possano crescere con competenza, entusiasmo e valori sani. La collaborazione con una società prestigiosa, ultracentenaria come la Lazio darà nuova linfa al nostro territorio, creando una vera e propria comunità attorno allo sport.”

Daniele Sinibaldi, Sindaco di Rieti:

"L’arrivo della Lazio Academy a Rieti è motivo di grande soddisfazione per l’intera comunità. Si tratta di un progetto di alto valore sportivo, educativo e sociale che rafforza il legame tra la città e una delle più importanti realtà del calcio italiano. Sosterremo con convinzione questo percorso, certi che rappresenterà un’opportunità concreta per i nostri giovani e un punto di riferimento stabile per il territorio."

On. Paolo Trancassini, Deputato della Repubblica:

“Questo progetto rappresenta un investimento nel futuro dei nostri ragazzi e del nostro territorio. La presenza della Lazio a Rieti non è solo un riconoscimento della nostra tradizione sportiva, ma anche un segnale forte di fiducia verso le comunità locali. La Lazio Academy sarà uno strumento per rafforzare il legame tra sport, educazione e appartenenza.”

Angelo Fabiani, Direttore Sportivo della S.S. Lazio:

"La Lazio Academy è molto più di un progetto calcistico: è un percorso educativo, tecnico e umano. Vogliamo formare atleti completi e cittadini consapevoli, partendo dai valori che da sempre contraddistinguono la nostra Società. Scegliere Rieti come primo centro operativo significa dare centralità al territorio e alle sue potenzialità."

La tappa inaugurale di Rieti segna l’inizio di un viaggio che, nei prossimi mesi, toccherà tutti i principali capoluoghi del Lazio, con l’ambizione di costruire una rete capillare e identitaria, capace di avvicinare sempre più bambini e famiglie alla maglia della Lazio.

Con il progetto “Lazio Academy”, la Società conferma il proprio impegno a essere non solo una realtà sportiva di vertice, ma anche un motore educativo, sociale e territoriale.