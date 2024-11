Traguardo per Pellegrini: il terzino biancoceleste festeggia oggi le 100 presenze in Serie A

Arriva un traguardo importante nella carriera di Luca Pellegrini che grazie a questa sua titolarità contro il Cagliari ha raggiunto 100 presenze in Serie A. Il terzino sinistro biancoceleste oggi giocherà al posto del titolarissimo Nuno Tavares, squalificato nella scorsa gara contro il Como per un doppio giallo. Lo stesso calciatore laziale ha dichiarato, ai microfoni ufficiali della società nel pre-partita di ieri, il suo grande orgoglio nel raggiungere questo traguardo in una partita così importante per lui a livello personale: Pellegrini è infatti un doppio ex del match.

Lazio, Cagliari e non solo: la carriera di Luca Pellegrini

Luca Pellegrini non ha mai nascosto la sua fede laziale sin da quando era piccolissimo, ma è entrato nel mondo del calcio nella Primavera della Roma e nel 2018/19 entra in pianta stabile nella prima squadra giallorossa di Eusebio Di Francesco, esordendo a soli 19 anni in Serie A. Dopo l'esperienza in prestito al Cagliari dalla Roma, viene acquistato dalla Juventus a giugno del 2019 e viene mandato nuovamente in prestito prima al Cagliari poi al Genoa. Terminato il prestito in Liguria, il terzino biancoceleste torna in pianta stabile al club juventino con cui esordisce nel settembre 2021, raggiungendo 21 presenze in bianconero tra campionato, Champions League e Coppa Italia. La Juventus decide di cederlo in prestito prima all'Eintracht Francoforte, con cui raggiunge 14 presenze in Bundesliga, poi alla sua Lazio.

Pellegrini in biancoceleste

Pellegrini arriva alla Lazio al termine del mercato di gennaio in prestito con diritto di riscatto, il calciatore romano esordisce con la maglia biancoceleste nella stagione 2022/23 nella sfida casalinga contro l'AZ Alkamaar, gara valevole per gli ottavi di finale di Conference League persa per 2-1. Tornato momentaneamente a Torino, Lazio e Juventus hanno cercato di trovare un nuovo accordo per trasferire Pellegrini a Roma con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto, questa grazie alla volontà di Maurizio Sarri e dello stesso giocatore di vestire nuovamente la maglia biancoceleste.