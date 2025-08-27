Nasce il canale WhatsApp sulla Lazio: l'annuncio del club

Una importante novità nell'ambiente biancoceleste che coinvolgerà i tifosi della prima squadra della capitale

Leoni Andrea /

Continua la voglia della società sportiva Lazio di essere al fianco del tifoso e di coinvolgerlo nel mondo biancoceleste. Da qui un'altra l'ennesima iniziativa, ovvero la nascita del canale WhatsApp. Un modo che permetterà a tutti i laziali di rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie relative alla squadra. Di seguito l'annuncio fatto su X con il link per iscriversi.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

L'annuncio sulla pagina social ufficiale

I followers sui social della Lazio

I biancocelesti continuano ad esser attivi sulle iniziative che possono coinvolgere il tifoso della Lazio. Ecco intanto i numeri collezionati sui vari social in termini di followers:

Facebook: 1,1 milioni di followers

Instagram: 1,2 milioni di followers

X : poco più di 680.000 

Andrea Mancini (figlio di Roberto): "Lo Scudetto con la Lazio è stato indimenticabile"
Ecco le nazionali: i convocati della Francia e la scelta su Guendouzi