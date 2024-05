UCL| Impresa Borussia Dortmund: è di nuovo in finale dopo 11 anni

Paris Saint Germain-Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund si qualifica per la finale di Wembley. Vittoria storica dei tedeschi che, dopo la bella prestazione dell'andata, vinta per 1-0, sbancano anche il Parco dei Principi di Parigi, con lo stesso risultato. A segno Mats Hummels di testa su calcio d'angolo al 50'. Sfortunatissimo il Psg che ha colpito addirittura 4 legni e per l'ennesima volta ha visto sfumare l'obiettivo della proprietà qatariota. I gialloneri attendono adesso la vincente dell'altra semifinale, che andrà in scena domani, tra Real Madrid e Bayern Monaco.

Domani Real Madrid-Bayern Monaco