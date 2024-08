Convocati Salernitana in vista della gara di Coppa Italia: la scelta su Dia

Secondo quanto appreso dal sito ufficiale della Salernitana, l'allenatore Martusciello ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia in programma domani tra Salernitana e Spezia. Tra i nomi scelti, spicca quello di Boulaye Dia, l'attaccante senegalese che negli ultimi giorni è stato al centro di intense voci di mercato.

Dia sembrava a un passo dalla Lazio, con il trasferimento che pareva ormai prossimo alla conclusione. Tuttavia, la sua presenza nella lista dei convocati per il match di Coppa suggerisce che i discorsi con i biancocelesti potrebbero non essere ancora definitivamente chius, anzi. Nessun allarmismo o trattative saltate, ma questa convocazione potrebbe essere un segnale che i negoziati tra i club abbiano subito un rallentamento o che ci sono ulteriori passi da compiere per completare il trasferimento.