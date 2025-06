Lazio, si guarda ai giovani per la caccia alla nuova mezzala: le caratteristiche necessarie

La Lazio, in questo momento, si trova in una complessa situazione finanziaria: il mercato non si può sbloccare se Lotito potrà contare sugli introiti della coppa europea, a meno che non venga venduto qualcuno. Nonostante lo stallo in entrata, la squadra di mercato continua a consumare video di giocatori che potrebbero fare al caso di Sarri. La priorità è assolutamente il centrocampista, più precisamente la metà sinistra Con specifiche caratteristiche: tecnico e prolifico.

Il centrocampo della Lazio e la valutazione su Dele-Bashiru

La richiesta del Comandante non cambia: alla Lazio 2025-2026 serve disperatamente un giocatore sullo stile di Luis Alberto, ma con maggiore disponibilità al sacrificio in fase difensiva. Sono così si riuscirà a far fronte a quelle che sono due lacune sulla linea mediana biancoceleste: il 10, appunto, e i goal. Come riporta Il Messaggero, al momento la Lazio può contare su Dele-Bashiru in posizione di mezzala sinistra. Il nigeriano è sotto osservazione speciale da inizio ritiro. La società ha chiesto al tecnico di valorizzarlo, ma i dubbi che possa scattare la scintilla fra i due sono molti, anche se al giovane va riconosciuto lo status di centrocampista più prolifico dell’ultima stagione (5 centri) in un centrocampo che, con 6 goal in Serie A, ha fatto meglio solamente di Lecce e Monza.

