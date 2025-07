Lazio, tra sogni e blocchi: il caso Insigne e l'impasse di mercato

Insigne aspetta Sarri, ma il blocco frena la Lazio



I contatti tra Maurizio Sarri e Lorenzo Insigne proseguono, alimentati dal via libera di Lotito e dalla disponibilità del giocatore a tornare alla Lazio. L’ex capitano del Napoli, svincolato dopo l’esperienza a Toronto, avrebbe anche accettato di ridurre le proprie richieste d’ingaggio a 2,5 milioni pur di ritrovare il suo ex tecnico. Nonostante l’interesse di Parma, Udinese e un sondaggio della Fiorentina, Insigne preferisce attendere un segnale dalla Lazio. Tuttavia, Sarri – che si sta muovendo da allenatore e direttore sportivo – rischia l’ennesima delusione: il nuovo regolamento contabile, entrato in vigore dal 1° luglio, non consente il tesseramento di svincolati prima che venga esaminata la situazione finanziaria del club, operazione che avverrà solo dopo il 30 settembre e, realisticamente, non prima di fine novembre. Anche in inverno, senza una cessione o l’alleggerimento del monte ingaggi, resterebbe impossibile inserire nuovi giocatori, nemmeno a parametro zero.

Il tormento di Sarri e i giovani rimandati a gennaio



Sarri è sempre più frustrato: desideroso di rinforzi, si ritrova a fare scouting senza possibilità di acquisto.

Ho visto mille partite e mille giocatori, ma non possiamo prenderne nessuno,

avrebbe confidato dopo aver appreso del blocco della Covisoc. Nel frattempo, Insigne ha dichiarato al Messaggero di essere pronto a sedersi a un tavolo, ma la situazione resta congelata. In attesa del mercato di gennaio, sono finiti nel limbo anche alcuni nomi giovani su cui Sarri aveva espresso parere favorevole: Jan-Carlo Simic, difensore 20enne dell’Anderlecht, Giovanni Fabbian, mezz’ala del Bologna, e due talenti internazionali come il 17enne greco Karetsas (Genk) e il 19enne danese Daghim (Salisburgo). Tutti profili bloccati dalla situazione economica della Lazio, che costringe il club a guardare, senza agire. L’unica flebile speranza per dare linfa all’attacco, oggi, resta il ritorno di Insigne.

Alberto Abbate Il Messsaggero