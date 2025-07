Floriani Mussolini dalla Lazio alla Cremonese: i dettagli

Il capitolo cessione in casa Lazio è particolarmente delicato ed ogni uscita rappresenta una forma di successo per i movimenti legati al mercato. In questo caso parliamo di nuovo prestito. La Lazio sta per chiudere un'altra trattativa in uscita dopo quelle di Tchaouna, Milani, Crespi, Bordon e Artistico, visto il mercato in entrata bloccato. È sempre più vicina, infatti, la cessione di Romano Floriani Mussolini alla Cremonese.

I dettagli del trasferimento

Il giovane terzino classe 2003, che è rientrato dal prestito alla Juve Stabia, si trasferirà in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni di euro, e controriscatto, a 6 milioni, come riportato da La Repubblica. Si tratta della stessa formula che la società biancoceleste aveva accettato l'estate scorsa e che ultimamente sta effettuando spesso per permettersi di non perdere i propri gioielli. Nei prossimi giorni il difensore farà le visite mediche con il club neopromosso in Serie A.

L'ultima stagione di Floriani Mussolini

Il difensore biancoceleste ha mostrato talento e crescita al punto di attirare diversi interessamenti. Ad averla vinta sembra essere la Cremonese che si assicurerà le prestazioni del difensore 22enne. Nell'ultima stagione con la maglia della Juve Stabia ha collezionato 36 presenze condite da un gol e 2 assist.