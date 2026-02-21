Lazio-Milan 2-2, Grassadonia: "Se parlo dell'arbitro faccio danni"

Si è conclusa da poco la sfida del campionato serie A Women Lazio-Milan, il risultato finale è un pareggio per 2-2. Una prestazione positiva per le biancocelesti sopratutto se analizziamo quanto visto nella prima frazione di gara. Un pareggio che sa di amaro anche per l'operato della terna arbitrale. A parlare di tutto ciò è stato l'allenatore laziale Gianluca Grassadonia ai microfoni di LazioPress. Il mister, sulla questione direzione di gara, ha preferito non commentare, o per lo meno spendere poche parole per evitare sanzioni.

Le parole di Grassadonia

Il tabellino del match

LAZIO WOMEN - MILAN 2-2: 32' Le Bihan (L), 55' Kamczyk (M), 65' Soffia (M), 82' Karczewska (L)

LAZIO (3-5-2): Durante; Bltrip-Reyes, Connolly (77' Mesjasz), D`Auria; Monnecchi (66' Cafferata), Martin (66' Simonetti), Benoit, Le Bihan, Oliviero; Visentin (60' Karczewska), Piemonte. A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz. All.: Gianluca Grassadonia

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Arrigoni, Grimshaw, Mascarello, Park, Renzotti, Soffia, Keijzer, De Sanders, Kamczyk (60' Dompig). A disp.: Ogalla, Tornaghi, Cernoia, Kyvag, Stokic, Sesay, Appiah. All.: Suzanne Bakker

Arbitro: Dario Madonia (sez. Palermo); Assisitenti: Chichi - Pasqualetto; IV ufficiale: Luigi Pica; Operatore FVS: Angelo Di Curzio

Ammonite: 48' D'Auria (L), 79' Simonetti (L)