Lazio: Sarri è un top player per Lotito, ecco perché

Dopo una precedente stagione in biancoceleste, Maurizio Sarri è tornato sulla panchina della Lazio, squadra con la quale rimarrà per due anni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Sarri punterà molto sulla lazialità dei propri tifosi. Il comandante sa perfettamente cosa lo aspetta: in due anni dovrà dimostrare di poter far tornare la squadra capitolina tra le big.

Fraioli

Perché Lotito ha scelto Sarri per il post Baroni?

Da quanto emerge, inoltre, il tecnico toscano sembrerebbe essere proprio il top player scelto dal presidente biancoceleste, Claudio Lotito. La scelta è derivata dal voler ottenere risultati migliori rispetto alla gestione dell'ex tecnico della Lazio, Baroni… ma non solo, anche per superare l'indice di liquidità: da gennaio 2026, infatti, i club di Serie A dovranno misurarsi con il nuovo parametro del costo del lavoro complessivo per effettuare degli acquisti.

I rapporti tesi tra la società e Baroni

Inoltre, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani sembrerebbero aver attribuito all'ex tecnico biancoceleste la principale responsabilità del calo di rendimento della squadra capitolina nel girone di ritorno di Serie A.

Tutto ciò, insieme ad altre cause - come il mercato invernale e il caso Pellegrini - ha contribuito a logorare ulteriormente il rapporto tra società e allenatore.