Lazio, Sarri si affida a pochi fedelissimi e “intoccabili”: chi può partire?

Sarri è pronto a tornare a Formello: fra poco meno di 20 giorni comincerà il ritiro e il Comandante ha bisogno di valutare tutti gli elementi della Lazio attuale per capire come intervenire sull’organico e come rafforzare la squadra. Proprio per questo, molto probabilmente, prima del ritiro non ci saranno grandi operazioni di mercato in entrata e in uscita, anche tenendo conto delle poche possibilità della Lazio quest’anno, senza gli introiti delle coppe e con il blocco del consueto indice di liquidità.

Gli intoccabili di Sarri

Sarri rivaluterà tutti, ma di una cosa è certa, ci sono alcuni elementi considerati “intoccabili” e “incedibili”: si tratta di Gila, Romagnoli. (Di cui ancora si attende il rinnovo), Rovella, Guendouzi e Zaccagni. Questi sono considerati i pilastri su cui poggiare il prossimo ciclo della Lazio, ma potrebbero essere aggiunti anche i Provedel, Isaksen e Marušić come punti fermi. Il Comandante non ha intenzione di privarsi di questi elementi per costruire il progetto Sarri-bis. Al contrario, Tavares va valutato, ma soprattutto “addestrato“, cioè adattato agli schemi di Sarri. Ta dati potrebbe essere ceduto con l’offerta importante (la società l’aspetta dalla premier) ed entrerà in concorrenza con dia. Oggi sono a pieno titolo del progetto, ma è chiaro che Sarri non li consideri incredibili, anzi, al posto del centravanti argentino, desidererebbe un bomber con più istinto sotto porta. Se uno fra Castellanos e Dia venisse ceduto, ad una cifra compresa fra i 20 e i 30 milioni, questo consentirebbe al Presidente di superare il blocco dell’indice di liquidità.

