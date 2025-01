Lazio, Baroni a Sky: "mercato? se arriva qualcuno ben venga"

La Lazio di Marco Baroni continua a trovare ostacoli nelle sfide contro le formazioni portoghesi, un trend che si è riproposto anche questa sera, nell’ultimo incontro del girone di Europa League, disputato all’Estadio Municipal. Nonostante una prestazione tutt’altro che negativa, la squadra biancoceleste non è riuscita a portare a casa i tre punti tanto desiderati, ma ha comunque chiuso il girone da capolista.

Lazio - Depositphotos

La buona prestazione della Lazio nonostante le assenze

Il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, ha dovuto fare i conti con numerose assenze, sia per squalifiche che per infortuni, ma la sua squadra ha mostrato comunque un buon livello di gioco. La Lazio, pur priva di alcune pedine fondamentali, ha offerto una prova di carattere, con il gruppo che ha dato l’impressione di essere ben preparato a fronteggiare anche le situazioni più complicate. La squadra ha affrontato il match con determinazione, cercando di rendere al meglio nonostante l’emergenza. Un aspetto positivo della serata è stato l’inserimento dei giovani talenti provenienti dalla Primavera1, che Baroni ha deciso di lanciare nella mischia. Nonostante la pressione della competizione europea, i ragazzi più giovani hanno risposto con maturità e spirito di sacrificio, dimostrando di poter contribuire positivamente al progetto della Lazio anche in contesti internazionali. La loro prestazione è un segnale importante per il futuro della squadra, che può contare su una base di giovani promettenti pronti a farsi strada.