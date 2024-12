ESCLUSIVA | Rivieccio: “La Lazio di quest’anno mi piace molto, il Napoli non la deve sottovalutare. Su Lotito e Baroni dico che…”

La Lazio, nei prossimi tre giorni, dovrà affrontare una delle squadre più forti attualmente in Italia: il Napoli di Conte. Le due partite saranno un banco di prova per la formazione biancoceleste, un’occasione in più per dimostrare l’ottimo lavoro svolto finora e ampie prospettive future. In vista della doppia sfida tra Lazio e Napoli, in Coppa Italia stasera e domenica in campionato, è intervenuto ai microfoni della nostra redazione l’attore, regista e conduttore televisivo Gino Rivieccio. Attualmente impegnato con la conduzione della trasmissione “Goal Show L’Originale” (in onda ogni martedì alle 21.00 su canale 8), Rivieccio è un appassionato tifoso del Napoli e un amante del calcio. Tanti i temi affrontati in questa intervista, dall’amore per la squadra partenopea, alle riflessioni sulle attuali formazioni di biancocelesti e azzurri, fino agli apprezzamenti a Baroni e Lotito.

Nella prossima pagina l’esclusiva a Rivieccio