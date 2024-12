Coppa Italia | I convocati di Lazio-Napoli: quante assenze per Baroni!

Alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, Baroni e Conte si giocheranno l'accesso ai Quarti di Finale di Coppa Italia. Lazio e Napoli questa sera scenderanno con delle formazioni molto rimaneggiate, stando alle probabili, ma il tecnico biancoceleste deve fare il conto con pesanti assenze che hanno limitato le rotazioni e continueranno a farlo.

Poco fa attraverso un comunicato apparso sul sito della Lazio, mister Baroni ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli. Vista la presenza delle liste aperte sono stati chiamati in causa Akpa Akpro, Basic e Hysaj con quest'ultimo che è un candidato fortissimo per una maglia da titolare sulla fascia sinistra, mentre guarderanno la partita dalla tribuna: Pellegrini, Nuno Tavares, Vecino e Dia.

La lista dei convocati per Lazio-Napoli

Fraioli

Il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi in casa contro il Napoli (ore 21:00). Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gigot, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Milani, Patric, Romagnoli; Centrocampisti: Akpa Akpro, Basic, Castrovilli, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella; Attaccanti: Castellanos, Isaksen, Noslin, Pedro, Tchaouna, Zaccagni.

Nella pagina successiva le probabili formazioni di Lazio-Napoli