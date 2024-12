FIFA, ufficializzate le sedi dei 2 prossimi Mondiali

Quest'oggi la FIFA (Fédération Internationale de Football Association), capitanata da Gianni Infantino, ha ufficializzato le sedi che ospiteranno i Campionati Mondiali di calcio del 2030 e del 2034.

Gianni Infantino - Depositphotos

Mondiali 2030-34: ecco dove si disputeranno

Mondiali 2030: un’edizione speciale per il centenario

Per celebrare i 100 anni della prima Coppa del Mondo, l’edizione del 2030 sarà una celebrazione globale che rappresenta un unicum in questo senso. Infatti, il torneo si disputerà tra Marocco, Spagna e Portogallo, ma ci saranno anche partite che si giocheranno in Sud America: Argentina, Uruguay e Paraguay.

Mondiali 2034

L’edizione del 2034 invece, si svolgerà interamente in Arabia Saudita. Il Paese era l’unico candidato e ha facilmente convinto la FIFA con un progetto ambizioso, anche avendo la strada spianata. Sarà la prima edizione a 48 squadre ospitata da una sola nazione. Il piano prevede 15 stadi, di cui 11 di ultima generazione, e un impianto principale da 92.000 posti.

Come accaduto per i Mondiali in Qatar del 2022, anche in questo caso potrebbe essere scelta una programmazione invernale vista l’impraticabilità delle temperature estive nel Paese saudita.