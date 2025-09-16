Le parate più belle della terza giornata: c’è quella di Muric su Zaccagni

Con le gare di ieri terminate in pareggio tra Verona-Cremonese e Como-Genoa, è andata in archivio la terza giornata di Serie A. La Lazio non è riuscita a dare continuità alla vittoria col Verona, i ragazzi di Sarri sono usciti sconfitti da Reggio Emilia. Domenica c’è il derby che può rappresentare una svolta sia in positivo che in negativo.



IPA

Serie A, le parate più belle della terza giornata

In questi minuti la Serie A ha pubblicato un video nei propri profili social dove si possono ammirare le parate più belle della terza giornata. Tra le tante, spicca quella di Muric su Zaccagni: sul risultato di 0-0, il portiere dei neroverdi ha compiuto un vero e proprio miracolo sul colpo di testa a botta sicura del capitano della Lazio.



Il video