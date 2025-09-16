Le parate più belle della terza giornata: c’è quella di Muric su Zaccagni

La Serie A ha pubblicato un video delle parate più bella della terza giornata

Emanuele Petrucci /
Sassuolo-Lazio
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via OneFootball

Con le gare di ieri terminate in pareggio tra Verona-Cremonese e Como-Genoa, è andata in archivio la terza giornata di Serie A. La Lazio non è riuscita a dare continuità alla vittoria col Verona, i ragazzi di Sarri sono usciti sconfitti da Reggio Emilia. Domenica c’è il derby che può rappresentare una svolta sia in positivo che in negativo. 
 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Serie A
IPA

Serie A, le parate più belle della terza giornata

In questi minuti la Serie A ha pubblicato un video nei propri profili social dove si possono ammirare le parate più belle della terza giornata. Tra le tante, spicca quella di Muric su Zaccagni: sul risultato di  0-0, il portiere dei neroverdi ha compiuto un vero e proprio miracolo sul colpo di testa a botta sicura del capitano della Lazio. 
 

Il video 

Ancelotti a un passo dall’esonero al Botafogo: sette cambi e sconfitta pesante
Addio a Robert Redford: l’ultima leggenda di Hollywood ci lascia a 89 anni