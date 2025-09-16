Addio a Robert Redford: l’ultima leggenda di Hollywood ci lascia a 89 anni

Addio a Robert Redford



Si è spento serenamente nella sua casa nello Utah Robert Redford, uno degli ultimi grandi miti del cinema americano, all’età di 89 anni. Attore, regista, produttore e attivista, Redford ha attraversato oltre sei decenni di cinema lasciando un’impronta indelebile sia sul grande schermo che dietro le quinte. Nel 1981 ha vinto l’Oscar alla miglior regia con Gente comune, dimostrando una sensibilità narrativa rara e profonda.

Gli ultimi anni di Redford e la sua famiglia

Negli ultimi anni si era ritirato dalle scene, lasciando il palcoscenico con discrezione, ma senza mai smettere di essere una figura di riferimento. Robert Redford lascia la moglie Sibylle, due figlie, e milioni di ammiratori in tutto il mondo.