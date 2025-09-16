Ancelotti a un passo dall’esonero al Botafogo: sette cambi e sconfitta pesante

Davide Ancelotti a rischio: Botafogo fuori dalla Libertadores e classifica in calo

Davide Ancelotti rischia seriamente l’esonero al Botafogo dopo la nuova sconfitta contro il San Paolo guidato dall'ex giocatore della Lazio Hernan Crespo. Il giovane tecnico italiano, costretto a vincere per rimanere in corsa verso la Copa Libertadores, ha invece visto la gara decidersi con la rete di Juan Ignacio Dinenno.

Il figlio del CT del Brasile è ora nel mirino della critica: escluso dalla Libertadores e sesto in classifica, deve affrontare un delicato scontro diretto contro il Mirassol, recupero della 12ª giornata. Il Botafogo, fermo a 35 punti, è al sesto posto, mentre il San Paolo occupa la quarta posizione con 38 punti.

Sette cambi contro il San Paolo: gioco sterile e squadra in difficoltà

Davide Ancelotti ha inizialmente lasciato in panchina alcuni titolari, tra cui proprio Barboza, Telles e Freitas. Nel post-gara ha chiarito: “Marlon Freitas non si è allenato, non è un infortunio vero, ma aveva un fastidio. L’ho inserito nella ripresa perché, come capitano, poteva dare ordine in campo. La squadra aveva perso completamente organizzazione e serviva la sua leadership negli ultimi 30 minuti”.

Sulle altre scelte ha aggiunto: “Barboza era reduce da partite dispendiose e non era al meglio. Alex Telles, invece, ha già quasi cinquanta presenze stagionali e abbiamo deciso di gestire il suo minutaggio”.

Le spiegazioni del tecnico confermano una strategia di gestione delle energie e turnover, ma i risultati negativi rischiano di costargli la panchina: adesso il futuro di Davide Ancelotti al Botafogo è più incerto che mai.