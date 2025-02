Venezia-Lazio, i convocati scelti da mister Baroni: c'è un rientro importante

Poche ore ci separano dal fischio d'inizio di Venezia-Lazio (ore 15:00), match valevole per la 26° giornata di Serie A che si è aperta ieri con la vittoria dell'Udinese sul campo del Lecce. I biancocelesti hanno avuto una settimana per preparare il match ma d'ora in poi il tempo sarà pochissimo con la squadra di Baroni chiamata ad affrontare 4 trasferte consecutive, tra cui una europea, in poco meno di due settimane. Per la sfida di oggi Baroni dovrebbe apportare qualche cambio soprattutto in porta con Mandas che è dato favorito per partire dal 1', mentre in mediana Dele-Bashiru ha vinto il ballottaggio con Belahyane per sostituire lo squalificato Rovella. In panchina, dopo un lungo stop, torna Patric che in settimana aveva svolto tutti gli allenamenti con il gruppo.

Poco fa la Lazio attraverso un comunicato ufficiale ha diramato la lista dei convocati scelti da Baroni per affrontare il Venezia di Eusebio Di Francesco.

I convocati di Baroni per Venezia-Lazio

Portieri: Mandas, Provedel, Furlanetto

Difensori: Gigot, Patric, Romagnoli, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic

Centrocampisti: Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna, Ibrahimovic

