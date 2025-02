Zaccagni: "Il mister è proprio bravo nel lavorare nella nostra testa. Sulla Nazionale..."

In esclusiva ai microfoni di TLN TV, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha commentato il percorso in biancocelesti sotto la guida di mister Baroni, gli obiettivi della squadra, fino a parlare dell'affetto dei tifosi e della Nazionale Italiana.

Sì stiamo facendo un percorso molto positivo e per far ciò ci vogliono tante piccole cose, piccoli particolari, a partire dal lavoro della società, dello staff tecnico, fino al lavoro dello staff medico. Stiamo facendo tutti un grandissimo lavoro e siamo contenti di questo.

L'obiettivo è sempre quello di scendere in campo e divertirsi perché se ti diverti vuol dire che fai le cose giuste e noi cerchiamo sempre di dare 110% in campo, che è ciò che ci chiede il mister. Lui ci dice che se mettiamo l'umiltà e quella foga che serve per vincere le partite, diventa tutto più facile.

Mio padre mi ha sempre trasmesso la sua passione per il calcio ma non c'è stato neanche tanto bisogno perché era una cosa che avevo dentro e me la sentivo già appena compiuti 4 anni. Mi hanno dovuto iscrivere alla scuola calcio perché in casa non mi tenevano più, rompevo le cornici delle foto ed era meglio che mi mandassero al campo, poi anche in spiaggia mi divertivo molto con il pallone.