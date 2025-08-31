Lazio-Verona, Castellanos : "Bisogna vincere, dobbiamo farlo soprattutto per i nostri tifosi"

Dopo la primissima brutta uscita contro il Como di Fabregas, i biancocelesti tornano all'Olimpico di Roma per la prima sfida casalinga della nuova stagione contro il Verona. La deludente prestazione contro i lariani ora costringe la squadra di Sarri a voltare pagina per tornare alla vittoria, che all'Olimpico manca dal 9 febbraio scorso.

Ora la Lazio di Sarri non ha più scuse, e dovrà necessariamente ripartire per conquistare i primi punti utili prima della sosta nazionali, in programma il prossimo weekend.

Quanta voglia di riscatto c'è dopo la sconfitta di Como?

Questa partita è molto importante. Abbiamo lavorato molto questa settimana. Sappiamo che il Verona è un buon rivale, ma dobbiamo vincere per la nostra gente.

Penso che la fiducia sia molto importante e spero di giocare ancora tanti anni qui alla Lazio.

Per l'attaccante è sempre importante fare goal. Lavorare per la squadra, quello è il mio lavoro. Il goal me lo hanno annullato per il tatuaggio, è sempre così..