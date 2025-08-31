Lazio-Verona, Castellanos : "Bisogna vincere, dobbiamo farlo soprattutto per i nostri tifosi"
Le parole del giocatore biancoceleste ai microfoni di Dazn e Lazio Style Radio
Dopo la primissima brutta uscita contro il Como di Fabregas, i biancocelesti tornano all'Olimpico di Roma per la prima sfida casalinga della nuova stagione contro il Verona. La deludente prestazione contro i lariani ora costringe la squadra di Sarri a voltare pagina per tornare alla vittoria, che all'Olimpico manca dal 9 febbraio scorso.
Ora la Lazio di Sarri non ha più scuse, e dovrà necessariamente ripartire per conquistare i primi punti utili prima della sosta nazionali, in programma il prossimo weekend.
Le parole di Castellanos ai microfoni di Lazio Style Channel
Quanta voglia di riscatto c'è dopo la sconfitta di Como?
Questa partita è molto importante. Abbiamo lavorato molto questa settimana. Sappiamo che il Verona è un buon rivale, ma dobbiamo vincere per la nostra gente.
Non vincere da 9 mesi in casa è uno stimolo per la vittoria?
Sì. Sappiamo che dobbiamo vincere, soprattutto per i nostri tifosi che ci seguono sempre.
Cosa chiedi a questo terzo anno in Italia e alla Lazio?
Penso che la fiducia sia molto importante e spero di giocare ancora tanti anni qui alla Lazio.
L'attaccante a Dazn
Per l'attaccante è sempre importante fare goal. Lavorare per la squadra, quello è il mio lavoro. Il goal me lo hanno annullato per il tatuaggio, è sempre così..