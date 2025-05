Inter-Lazio, Cardone: "Tavares si è allenato in solitaria, mentre al posto di Zaccagni..."

Dopo la sconfitta per 0-6 del 16 dicembre, le aquile si preparano ad affrontare nuovamente l'Inter, infatti, domenica 18 maggio alle ore 20:45 i due club scenderanno in campo allo stadio di San Siro. L'incontro in programma non sarà affatto facile, soprattutto dato che entrambe le squadre hanno una ragione per cui combattere, infatti, il club di Inzaghi è in corsa per la conquista dello scudetto e, trovandosi ad un punto al di sotto del Napoli, necessita di quei tre punti ma, allo stesso tempo, il 31 maggio sfiderà il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League, perciò Inzaghi potrebbe decidere di non far sprecare alla rosa troppe energie in Campionato. La Lazio, invece, sta lottando con la Juventus e con la Roma per la conquista di un posto valido per l'accesso nella massima competizione europea, infatti, le aquile si trovano a quota 64 insieme ai bianconeri ma soltanto ad un punto al di sopra del club di Ranieri. In merito all'incontro tra la Lazio e l'Inter si è espresso Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei.

Giulio Cardone a Radiosei

Sulle condizioni di Nuno Tavares e sui terzini

Tavares si è allenato in solitaria anche ieri, mi pare definitivamente fuori per la gara con l’Inter. Non mi sento di considerarlo a disposizione. Al massimo potrà andare in panchina, con Lazzari e Marusic titolari.

Sul probabile sostituto di Zaccagni

La fascia sinistra è da rifare visto l’assenza di Zaccagni. In ballottaggio c’è anche Hysaj, mentre al posto del capitano penso tornerà dall’inizio Pedro. E’ vero che lo spagnolo il meglio lo fornisce in corsa, ma serve qualità ed esperienza per una gara come quella di Milano.

Sull'Inter

Le probabili scelte di Inzaghi non lasciano spazio a molto ottimismo, torneranno i titolari. Sarà dura, la Lazio è chiamata a tirare fuori una prestazione che viste le condizioni sarebbe sorprendente.

