Inter-Lazio, Rambaudi: "Pedro se sta bene gioca, mi stupirei se giocasse un altro"

È in arrivo una grande sfida per la rosa biancoceleste, infatti, domenica 18 maggio alle ore 20:45 è in programma il Big match Inter-Lazio, visibile su Dazn, Sky e in streaming su NOW. Con le aquile in lotta per la conquista di un posto valido per l'accesso nella massima competizione europea ed i neroazzurri sia in corsa per lo scudetto che in finale di Champions, l'incontro di domenica non sarà affatto facile. In merito allo scontro diretto si è espresso Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei.

Roberto Rambaudi a Radiosei

Su Nuno Tavares e sulla rosa biancoceleste

Tavares? Se si ferma così spesso e così a lungo, c’è un problema. Pedro se sta bene gioca, mi stupirei se stesse bene e giocasse un altro. Siamo a due giornate dalla fine, chi non ha dato un contributo fino ad ora difficile che possa aiutare adesso. Per il resto, non ci sono grandi alternative.

Sulle possibili scelte di Baroni

Dipende dalla strategia che il tecnico decide di adottare, con l’Inter per me devi chiudere i centrali di centrocampo. Ma ripeto, tutto dipende da cosa vuoi fare, se vuoi fare una partita più conservativa per poi sfruttare le ripartenze o andare a San San Siro con il tuo spartito.

Sulla stagione della Lazio

I rimpianti credo ci siano per non aver aiutato la squadra a gennaio con dei rinforzi. A questa squadra vanno solo fatti i complimenti per quello che abbiamo visto, nonostante il materiale umano. Non per sminuire, anzi, la squadra ha fatto un grandissimo percorso.

Sul futuro della rosa