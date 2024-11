Lazio, senti Calvarese: "Rigore negato alla Lazio. Non capisco come..."

Per la quinta giornata di Europa League la Lazio di Marco Baroni ha sfidato alle 18:45 il Ludogorets di Jovicevic all'Olimpico di Roma. Con questa gara arriva il primo pareggio per i biancocelesti da inizio stagione nella competizione europea: il club capitolino era l'unica squadra in Europa League a vincere tutte le gare, ma purtroppo questa sera sono arrivati i biancoverdi a fermare il filotto di vittorie biancazzurre. In una gara particolarmente sottotono anche per la squadra di Baroni, soprattutto nella prima frazione di tempo, la sfida è stata contrassegnata da un episodio arbitrale controverso: un rigore negato a favore proprio della Lazio ai danni dell'esterno danese, Gustav Isaksen, al 77 minuto di gioco. L'ex Midtjylland finisce a terra per un duro contatto provocato da Marcus, l'arbitro, il croato Duje Strukan, nonostante fosse stato richiamato dal VAR decide di non concedere un calcio di rigore abbastanza evidente ai biancocelesti. In occasione di questo clamoroso episodio è intervenuto l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul proprio profilo Instagram.

La parole di Gianpaolo Calvarese sul rigore negato ai biancocelesti