Atalanta-Lazio, il dietro le quinte della vittoria

La Lazio espugna Bergamo

La squadra di Baroni torna alla vittoria grazie al successo di misura per 0-1 al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Isaksen regala una vittoria importantissima per il morale e per la classifica. Attraverso il proprio canale YouTube ufficiale, la Lazio ha condiviso il video che racconta il dietro le quinte del successo con immagini inedite.

Di seguito il video