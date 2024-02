Bayern Monaco-Lazio, settore ospiti polverizzato dai tifosi biancocelesti: sold out in pochi minuti

L'entusiasmo per il successo ottenuto in casa contro il Bayern Monaco si ripercuote anche sulla gara di ritorno. Oggi alle re 12:00 infatti sono usciti i tagliandi per la sfida dell'Allianz Arena in programma il 5 marzo, biglietti andati sold out dopo pochi minuti. I tifosi della Lazio hanno subito risposto presente polverizzando tutto il settore ospiti, chissà se il club tedesco deciderà di rendere disponibili nuovi biglietti vista la numerosa affluenza…