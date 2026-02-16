La presentazione del progetto Flaminio: i dettagli sulla conferenza stampa di domani

La S.S. Lazio ricorda che domani, martedì 17 febbraio, alle ore 10:30, presso il Training Center di Formello, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del progetto dello Stadio Flaminio, già consegnato al Comune di Roma.

Stadio Flaminio - Fonte S.S. Lazio

Presentazione progetto Stadio Flaminio: ecco chi ci sarà

Nel corso dell’incontro, presentato da Alessio De Giuseppe di DAZN, prenderanno la parola il Presidente della S.S. Lazio Sen. Claudio Lotito, l’architetto Pierluigi Nervi, il Prof. Arch. Domenico D’Olimpio (Responsabile Scientifico e Direttore e coordinatore del team di lavoro dell’Università La Sapienza di Roma), il Prof. Roberto De Lieto Vollaro (Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università degli Studi Roma Tre), l’architetto Marco Casamonti (Studio Archea Associati), Giuseppe Rizzello (Direttore Generale Legends Global Italia) e Andrea Caloro (Legends Global Ambassador).

Dove seguire l’evento in diretta

L’intero evento verrà trasmesso in diretta su sslazio.it, l’app biancoceleste, Lazio Style Radio, anche 89.3 FM, il canale YouTube biancoceleste, DAZN e Sportitalia.