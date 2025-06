Fiorentina, nuovo colpo in attacco: arriva Edin Dzeko

Dopo giorni di contatti e trattative, la Fiorentina ha trovato l’intesa con Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, attualmente svincolato, è ormai destinato a vestire la maglia viola. Le parti si sono progressivamente avvicinate e ora l’accordo è completo: Dzeko è virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina.

Contratto annuale con opzione

Il centravanti ex Inter e Roma firmerà un contratto di un anno, con un’opzione per il secondo. Quest’ultima potrebbe scattare automaticamente in base al numero di presenze e gol realizzati nel corso della stagione.

Un rinforzo di esperienza per Italiano

Con l’arrivo di Dzeko, la Fiorentina si assicura un attaccante di grande esperienza internazionale, pronto a dare un contributo immediato.