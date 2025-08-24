Como-Lazio, Cataldi nel post: “Avevamo immaginato un altro esordio, dobbiamo chiedere scusa…”

Si è appena concluso il match inaugurale della Serie A tra Como e Lazio, disputato alle 18:30 presso lo stadio Sinigaglia. Il Como ha giocato con grande grinta davanti ai suoi tifosi. Di fronte, la Lazio, guidata dal tecnico Maurizio Sarri al suo ritorno sulla panchina biancoceleste, ha mostrato voglia di iniziare la stagione con un risultato positivo, nonostante l’impossibilità di intervenire sul mercato. Nonostante ciò, la forza del Como ha prevalso sulla Lazio: la partita è stata dura e intensa, terminando con un risultato di 0-2 per i lariani che ha subito regalato spunti interessanti per la stagione che verrà. Danilo Cataldi, intervenuto a LSC, ha commentato così la prestazione della squadra.

Le parole di Cataldi

Sulla partita

Sicuramente avevamo immaginato un altro esordio, una gara brutta da tutti i punti di vista e none ra quello che volevamo are qui. Quando si fanno queste prestazioni si sta in silenzio, si lavora e si chiede scusa alla gente che è arrivata fino a qui. Una prestazione indegna per la maglia che portiamo Da fuori ovviamente ho sempre seguito la Lazio, ma è difficile dire cosa va e non. Ho visto una squadra in crescita, nelle amichevoli stavamo mettendo dentro le cose che diceva il mister. Sicuramente oggi abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare e si riparte rimettendo a posto le cose che non sono andate

Sull’emozione del ritorno