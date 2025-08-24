Como-Lazio, Sarri nel post: "Siamo stati mediocri e disastrosi"

Oggi, domenica 24 agosto 2025, si è disputata la prima partita di campionato per la Lazio che, però, non è finita come si sperava. Dopo i primi 45' in cui i calciatori biancocelesti non riuscivano a trovare i propri spazi in campo, nel secondo tempo è arrivato il verdetto finale: la squadra capitolina ha subito due gol, perdendo 2-0.

Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il mister, Maurizio Sarri: ecco cosa ha detto.

Photo by Alex Livesey/Getty Images via Onefootball

è stato il ritorno che volevamo questo.

Se il differenziale è questo diventa tutto problematico. Speriamo sia una partita a parte. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo stati mediocri e disastrosi da un punto di vista tecnico. Ci sono stati errori tecnici abbinati a scelte cervellotiche. E' stata una brutta partita da parte nostra e, ripeto, speriamo che questo gap tecnico sia una cosa dovuta da una brutta giornata.

Sembra ci sia stato un approccio meno forte rispetto le partite di pre campionato.

Purtroppo è andata così, si spera sia solo una brutta giornata.

Tornare a giocare in casa sarà uno stimolo per ripartire?