Como-Lazio, Sarri nel post: "Siamo stati mediocri e disastrosi"
Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Como, Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni importanti. Ecco le sue parole.
Oggi, domenica 24 agosto 2025, si è disputata la prima partita di campionato per la Lazio che, però, non è finita come si sperava. Dopo i primi 45' in cui i calciatori biancocelesti non riuscivano a trovare i propri spazi in campo, nel secondo tempo è arrivato il verdetto finale: la squadra capitolina ha subito due gol, perdendo 2-0.
Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il mister, Maurizio Sarri: ecco cosa ha detto.
è stato il ritorno che volevamo questo.
Se il differenziale è questo diventa tutto problematico. Speriamo sia una partita a parte. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo stati mediocri e disastrosi da un punto di vista tecnico. Ci sono stati errori tecnici abbinati a scelte cervellotiche. E' stata una brutta partita da parte nostra e, ripeto, speriamo che questo gap tecnico sia una cosa dovuta da una brutta giornata.
Sembra ci sia stato un approccio meno forte rispetto le partite di pre campionato.
Purtroppo è andata così, si spera sia solo una brutta giornata.
Tornare a giocare in casa sarà uno stimolo per ripartire?
Ai tifosi non si può dire nulla, sono più di 29 mila abbonati. Non c'è bisogno di riconquistarli perché siamo noi a dover essere degni di questa maglia.