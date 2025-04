Women | Sono nove le calciatrici biancocelesti convocate dalle rispettive Nazionali

Dopo la pausa per le Nazionali maschili, ora è giunto il momento delle femminili. Come riportato dalla stessa società biancoceleste, sono ben nove le calciatrice della Lazio Women ad esser state convocate dalle rispettive selezioni.

Terminata la sosta per gli impegni in Nazionale, il 12 aprile ripartirà il campionato femminile eBay per il 23° turno di Serie A, in cui le biancocelesti dovranno affrontare la Sampdoria alle 12:30 allo Stadio La Sciorba. Nel frattempo è stata diramata dal club capitolino la lista completa delle calciatrici convocate.

La lista delle calciatrici convocate

Italia: Goldoni, Oliviero, Piemonte, Simonetti;

Italia Under 23: D'Auria, Visentin, Zanoli;

Panama: Baltrip-Reyes;

Serbia: Cetinja.

Gli impegni delle Azzurre

La Nazionale Italiana femminile, guidata dal commissario tecnico Andrea Soncin, sarà impegnata il 4 aprile in trasferta contro la Svezia e l'8 nuovamente in trasferta contro la Danimarca, per la terza e quarta giornata della UEFA Women's Nations League.