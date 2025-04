Giudice Sportivo, squalificato un biancoceleste: salterà l'Atalanta

Come di consueto, ogni martedì il Giudice Sportivo delibera le sue decisioni rispetto alla giornata di campionato appena trascorsa. Sul sito della Lega Serie A è stato pubblicato un comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo relative alle gare della 30° giornata di Serie A.

La scelta su Guendouzi

Nel corso della gara contro il Torino, andata in scena nella serata di ieri all'Olimpico di Roma e terminata 1-1, grazie alle reti di Adam Marusic al 57' e Gvidas Gineitis all'82', il centrocampista biancoceleste, Matteo Guendouzi, è stato ammonito al minuto 69 “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”. Già diffidato, il calciatore francese sarà costretto a saltare la trasferta contro l'Atalanta per somma di ammonizioni.

Gli squalificati per la 31°giornata

Saranno sei i calciatori squalificati che salteranno il prossimo turno di campionato: Fazzini (Empoli) fermato per un “grave fallo di gioco”; Gyasi (Empoli); Barella (Inter) out per la trasferta contro il Parma, come Simone Inzaghi, ammonito nella sfida contro l'Udinese, non sarà in panchina a sostegno dei nerazzurri per aver “inoltre, al 48° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione”; Guendouzi (Lazio); Jimenez (Milan); Saelemaekers (Roma) che non sarà a disposizione di Ranieri nella sfida casalinga contro la Juventus.