Lutto nel mondo del calcio, addio a Jorge Costa: storico difensore e dirigente del Porto

Il calcio portoghese e internazionale perde una delle sue figure più emblematiche: Jorge Costa è morto oggi all’età di 53 anni. L’ex difensore e attuale dirigente del Porto è stato colpito da un arresto cardiaco-respiratorio nella tarda mattinata. Inutile il ricovero d’urgenza: il decesso è avvenuto poche ore dopo.

La carriera al Porto

Simbolo dei “dragoes”, Costa ha legato tutta la sua carriera al Porto, con cui ha vinto 8 campionati, 5 coppe nazionali, una Coppa Uefa e soprattutto la Champions League del 2004, conquistata da capitano sotto la guida di José Mourinho.

Il ritorno al Porto da DS

Dopo il ritiro, avvenuto nel 2006, aveva intrapreso una carriera da allenatore con esperienze in diversi Paesi, tra cui Romania, Tunisia e Belgio, prima di tornare al Porto in veste dirigenziale. Era ancora in carica come direttore sportivo.