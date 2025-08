Serie A, stipendi ridotti in caso di retrocessione: ecco la nuova regola

La Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori (AIC) hanno raggiunto un accordo che introduce una novità importante nel panorama calcistico italiano. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, gli stipendi dei calciatori subiranno automaticamente una riduzione del 25%. La decisione è stata formalizzata nel nuovo accordo collettivo siglato tra le due parti e avrà un impatto significativo sia a livello sportivo che economico per i club e i giocatori coinvolti.

Depositphotos

Serie A, c ome funziona la riduzione degli stipendi ai calciatori in caso di retrocessione

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale, nel caso in cui una squadra retroceda in Serie B, la retribuzione fissa dei calciatori verrà ridotta del 25%. Questa riduzione entrerà in vigore a partire dalla stagione sportiva immediatamente successiva a quella in cui si verifica la retrocessione e continuerà ad applicarsi anche per le eventuali stagioni successive in cui il club dovesse permanere in Serie B.

Il comunicato ufficiale