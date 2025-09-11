Lazio: dopo il virus, Isaksen è pronto a tornare in campo

Oltre al mercato bloccato, a causa di diversi fattori la Lazio ha avuto un inizio di stagione complicato: con Isaksen fuori due mesi, Romagnoli out due turni per squalifica, Vecino e Patric che stavano recuperando dagli infortuni, Sarri ha dovuto trovare soluzioni alternative… Ora, però, tutto sembra essersi risolto.

Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, i quattro giocatori potrebbero tornare molto presto.

Isaksen torna dopo due mesi

A causa della mononucleosi, il danese è stato costretto a stare fuori per ben due mesi. Da mercoledì è tornato ad allenarsi in gruppo - dopo controlli approfonditi - e sarà a disposizione del mister Sarri per la partita contro il Sassuolo.

Ovviamente, la titolarità non è ancora assicurata, ma Isaksen è pronto a conquistare il Comandante.

Isaksen era arrivato a Roma quando Sarri era già allenatore della squadra biancoceleste, ma non si era trovato a suo agio. La vera e propria crescita, infatti, è arrivata con Baroni e il mister toscano non ha potuto fare altro se non valutare positivamente dei cambiamenti.

Il danese è sempre stato felice di collaborare con Sarri tanto da rilasciare la seguente dichiarazione, dopo essere venuto a conoscenza del ritorno in panchina del Comandante:

Non vedo l'ora di rivederlo. E' stato bello averlo come allenatore quando sono arrivato alla Lazio. Ora è di nuovo qui. Non vedo l'ora di vedere se avrà nuove idee.

Il ballottaggio con Cancellieri

Prima del suo ritorno in campo, a sostituire Isaksen ci pensava Cancellieri che sembrerebbe partire nuovamente come titolare anche nel match contro il Sassuolo.

Per il derby capitolino, invece, Sarri dovrà scegliere tra i due ma, come riporta Il Corriere dello Sport, la decisione arriverà una volta constatate nuovamente le condizioni del danese. Se Isaksen tornerà a essere quello visto con Baroni, il mister e la società biancoceleste decideranno chi scegliere tra i due.