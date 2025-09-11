Lazio: contro il sassuolo Belahyane potrebbe partire titolare
A causa di un affaticamento dopo la sosta nazionali, Rovella non potrà essere a disposizione per Sarri: contro il Sassuolo, il tecnico pensa a Belahyane.
Questa domenica pomeriggio, la Lazio scenderà in campo contro il Sassuolo, ma Sarri dovrà portare a termine delle scelte dettate soprattutto dall'assenza di alcuni giocatori importanti come Lazzari e Rovella.
Out Rovella, in Belahyane?
Come riporta CalcioStyle, a causa di un affaticamento muscolare risentito da Nicolò Rovella, Maurizio Sarri potrebbe provare Reda Belahyane, classe 2004. Il profilo del calciatore, infatti, piace molto al tecnico toscano, il quale starebbe pensando di provare il centrocampista franco-marocchino dal 1', soprattutto dopo aver apprezzato molto il suo gioco contro l'Hellas Verona.
Da regista a mezzala: l'idea di Sarri
Nonostante nasca come regista, nel match contro l'Hellas Verona il centrocampista biancoceleste è stato proposto come mezzala, ed è proprio in questa posizione che Sarri vorrebbe schierarlo contro il Sassuolo.