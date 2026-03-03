Simone Inzaghi fa litigare Cassano con Cruciani

Cassano attacca Cruciani sul caso Simone Inzaghi

Antonio Cassano accende lo studio di Viva el Futbol e attacca frontalmente Giuseppe Cruciani sul tema Simone Inzaghi. L’ex fantasista barese utilizza toni durissimi, dando vita a un duro botta e risposta mediatico.

Cassano parte da un’ammissione su Federico Dimarco per poi allargare il discorso. Nella recente puntata di Viva el Futbol l’ex calciatore sceglie di fare nomi e cognomi, prendendo di mira in particolare Cruciani. Frasi pesanti quelle rivolte al conduttore radiofonico e televisivo, che lo aveva citato nel suo podcast. Una resa dei conti pubblica firmata FantAntonio, fedele al suo stile diretto e senza filtri.

Le parole di fuoco contro Cruciani

Tutto nasce da una rettifica su Dimarco, autore di un’annata straordinaria. Ricordando il passato e la gestione Simone Inzaghi, con l’esterno spesso sostituito nella ripresa, Cassano apre una lunga invettiva citando esplicitamente Cruciani insieme ad altri opinionisti, accusandoli di parlare pur non seguendo davvero il programma. Secondo l’ex attaccante, senza il loro trio molte trasmissioni perderebbero centralità nel panorama italiano.

Entrando nel merito, Cassano replica anche alle dichiarazioni di Cruciani sui risultati di Simone Inzaghi. L’ex fantasista contesta i riferimenti ai guadagni e ai successi dell’allenatore, sostenendo che i trofei non siano l’unico parametro per giudicare valore e carriera. Il paragone con il proprio percorso personale diventa inevitabile, ribadendo di essere stato considerato un campione pur senza aver conquistato titoli di rilievo.

Il discorso si conclude con un affondo personale. Cassano sottolinea la differenza tra il suo percorso e quello di Cruciani, rivendicando autonomia e talento nella propria carriera, contrapponendoli a presunti compromessi professionali dell’antagonista. Il risultato è uno scontro mediatico destinato a far discutere e ad alimentare nuove polemiche sul nome di Simone Inzaghi.