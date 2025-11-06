Women, Lazio a caccia di riscatto contro il Napoli

Domenica alle ore 15:00, allo stadio Mirko Fersini di Formello, la Lazio Women di mister Grassadonia affronterà un incontro fondamentale. Dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Juventus e Milan - quest’ultima pesante, con un 4-2 finale - le biancocelesti dovranno rifarsi e rilanciarsi nella quinta giornata di Serie A, ospitando il Napoli femminile.

La partita contro il Milan, disputata al velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d’Arda, ha messo in luce una prestazione combattiva delle ragazze di Grassadonia. Tuttavia, l’atteggiamento aggressivo e propositivo sotto porta non è bastato: gli errori difensivi e la mancata capacità di capitalizzare le occasioni hanno portato al pesante 4-2. La Lazio dovrà quindi voltare pagina e riscattarsi dopo questa e la precedente battuta d’arresto per 1-0 contro la Juventus.

La squadra biancoceleste aveva iniziato il campionato di Serie A Women con il piede giusto, collezionando due vittorie consecutive contro Como e Genoa. Le ultime due sconfitte, però, hanno inevitabilmente creato malumore nello spogliatoio, rendendo fondamentale il prossimo match contro il Napoli per ritrovare fiducia e continuità.

Come arriva il Napoli all'incontro

Dal canto suo, anche il Napoli arriva alla sfida con un andamento altalenante: dopo due vittorie iniziali contro Fiorentina e Ternana, le azzurre hanno subito una pesante sconfitta contro la Roma e un pareggio in casa del Parma. Come per la Lazio, anche per il Napoli sarà importante sfruttare il prossimo impegno per rilanciare morale e classifica.

Lazio-Napoli, sfida per il rilancio

Il match di domenica si presenta quindi come una vera occasione di riscatto per entrambe le squadre, con la Lazio pronta a prepararsi al meglio in vista del derby capitolino contro la Roma, in programma la settimana successiva, che nella Women’s Cup la Lazio aveva già incontrato in un match che si era concluso con un netto 3-0 a favore delle giallorosse.